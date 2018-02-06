В Подмосковье при столкновении автовоза и маршрутки пострадали два человека

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На 32-м км Каширского шоссе в Московской области произошло столкновение автовоза Scania и маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, два человека пострадали, точное количество уточняется. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в маршрутке находились 22 пассажира.

Ранее при столкновении двух автобусов под Тулой пострадали шесть человек.

В конце декабря 2017 года Nation News передавало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.

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Общество Происшествия
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