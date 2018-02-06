При столкновении двух автобусов под Тулой пострадали шесть человек

В результате столкновения двух автобусов в Заокском районе Тульской области пострадали шесть человек. Об этом заявил заместитель начальника пресс-службы МВД России по региону Сергей Сергейчев.

«Авария с участием пассажирских автобусов произошла около 11:40 мск 6 февраля на 127-м км автодороги М2 «Крым» в Заокском районе. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato, ехавший по маршруту Тула — Москва, и автобус Neoplan, перевозивший людей по маршруту Ставрополь — Москва», — приводит ТАСС его слова.

Он также отметил, что в результате инцидента пострадали шесть человек, в настоящее время уточняется информация о степени тяжести травм.

По некоторым данным, в автобусе Neoplan находились 37 пассажиров, в другом автомобиле — девять.

Ранее стало известно, что в ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области погибли девять человек.

В конце декабря 2017 года Nation News передавало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.