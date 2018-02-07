Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов назвал имена российских предпринимателей, которые находятся в Великобритании или других странах и хотят вернуться.
Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию
  • Борис Титов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как передаёт РИА Новости, по словам Титова, подобные бизнесмены, помимо Соединённого Королевства, скрываются от правосудия на Северном Кипре, в Австрии, а также на Украине.

Бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей, в числе которых четыре бизнесмена из Москвы — Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов.

Кроме того, в списке фигурируют предприниматель из Пензы Алексей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска и трое бизнесменов из Нижнего Новгорода (Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев).

Ранее Титов сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список пожелавших вернуться из Великобритании предпринимателей.

В Кремле заявили, что список Титова по бизнесменам из Лондона будет прорабатываться.

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