Песков: поступивший в Кремль список Титова по бизнесменам из Лондона будет прорабатываться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список бизнесменов, подготовленный омбудсменом Борисом Титовым, поступил в Кремль.

«Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступили вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе в консультациях со структурами силовыми, которые в своё время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам», — сказал Песков.

По его словам, запрос только пришёл.

«Безусловно, здесь какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать. Каждый случай уникален и каждый заслуживает определённого внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле и почему человек не живёт в России и как быть с этим дальше», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Великобритании и желающих вернуться в Россию, если оно поступит, будет рассмотрено в Кремле и перенаправлено соответствующим службам.

3 февраля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провёл встречу с российскими бизнесменами в Лондоне. В частности, он встретился с теми предпринимателями, в отношении которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении в Россию.