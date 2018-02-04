Титов заявил, что передал Путину список пожелавших вернуться из Великобритании бизнесменов
Как пишет РИА Новости, встреча состоялась в субботу, 3 февраля, в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек.
В сообщении говорится, что по итогу Титов передал на рассмотрение президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться.
«В нём более десяти имён, но не сотни», — сказал омбудсмен.
По его словам, список сформирован не окончательно.
При этом Титов не стал раскрывать имена бизнесменов, попавших в список.
Ранее заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомиллионных активов, в частности из России, о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснить происхождение находящихся в их распоряжении средств.