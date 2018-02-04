Титов заявил, что передал Путину список пожелавших вернуться из Великобритании бизнесменов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты Борис Титов провёл встречу с российскими бизнесменами в Лондоне. В частности, он встретился с теми предпринимателями, в отношении которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении в Россию.

Как пишет РИА Новости, встреча состоялась в субботу, 3 февраля, в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек.

В сообщении говорится, что по итогу Титов передал на рассмотрение президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться.

«В нём более десяти имён, но не сотни», — сказал омбудсмен.

По его словам, список сформирован не окончательно.

При этом Титов не стал раскрывать имена бизнесменов, попавших в список.

Ранее заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомиллионных активов, в частности из России, о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснить происхождение находящихся в их распоряжении средств.