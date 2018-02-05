Песков прокомментировал сообщения о подготовленном Титовым списке бизнесменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Великобритании и желающих вернуться в Россию, если оно поступит, будет рассмотрено в Кремле и перенаправлено соответствующим службам.

«Пока мы узнали об этом тоже из сообщений СМИ в администрации президента. И пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что в Лондоне проживают много выходцев из России и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом.

«Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более мы знаем, что Лондон — это место, где живут много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране», — добавил Песков.

При этом он уточнил, что «если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, которые имели вопросы к этим гражданам или имеют до сих пор».

Ранее стало известно, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты Борис Титов провёл встречу с российскими бизнесменами в Лондоне. В частности, он встретился с теми предпринимателями, в отношении которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении в Россию.