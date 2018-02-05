В Госдуме прокомментировали передачу Путину списка желающих вернуться из Британии бизнесменов

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список пожелавших вернуться из Великобритании бизнесменов, в отношении которых ведутся уголовные дела.

«Я бы навеки распрощался с эти жульём и не пустил бы их в Россию никогда. Раз эти люди, ограбившие Россию, уехали и увезли с собой капиталы, то зачем нам такое добро»? От них сегодня Запад избавляется и наказывает — и в Лондоне, и в Париже, и в Америке. А теперь мы их приглашаем сюда? Если уж брать их сюда, то в «Бутырку» — пусть отвечают за содеянное», — сказал Арефьев.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты Борис Титов провёл встречу с российскими бизнесменами в Лондоне. В частности, он встретился с теми предпринимателями, в отношении которых ведутся уголовные дела, и пообещал им содействие в возвращении в Россию.