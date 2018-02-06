В 2017 году Роскомнадзор заблокировал около 14 тысяч «групп смерти» в соцсетях

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал около 14 тыс. «групп смерти» в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2017 году Роскомнадзором заблокировано около 14 тыс. групп и личных страниц в социальных сетях, посвящённых «группам смерти». Роскомнадзор не зафиксировал увеличение количества групп в социальных сетях с суицидальным контентом, аналогичных группам с игрой «Синий кит», поскольку такие группы не успевают набрать популярность из-за их незамедлительной блокировки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обнаруженные группы с суицидальной тематикой направляются на экспертизу в Роспотребнадзор, после чего блокируются на основании его решений. Также у Роскомнадзора налажено плотное взаимодействие с администрациями российских и зарубежных соцсетей.

Ранее сообщалось, что администрация «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ» с информацией, призывающей несовершеннолетних совершать асоциальные поступки.