Роскомнадзор: администрация «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ»

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ» с информацией, призывающей несовершеннолетних совершать асоциальные поступки. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«На основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять так называемых колумбайн-сообществ. Ещё в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера.

Ранее в Минкомсвязи рассказали о блокировке призывающих к резне в школах групп в соцсетях.

16 января стало известно, что Генпрокуратуру просят признать экстремистскими материалы о массовом убийстве в «Колумбайне». 

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