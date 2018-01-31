Роскомнадзор: администрация «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ» с информацией, призывающей несовершеннолетних совершать асоциальные поступки. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«На основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять так называемых колумбайн-сообществ. Ещё в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера.

Ранее в Минкомсвязи рассказали о блокировке призывающих к резне в школах групп в соцсетях.

16 января стало известно, что Генпрокуратуру просят признать экстремистскими материалы о массовом убийстве в «Колумбайне».