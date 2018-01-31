В Роскомнадзор не поступало обращений о «колумбайн-группах» в соцсетях, помимо «ВКонтакте»

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Марина Тищенко
В Роскомнадзоре сообщили, что в ведомство пока не поступали сообщения о наличии «колумбайн-сообществ» в других соцсетях, кроме «ВКонтакте».

«Требований уполномоченных органов и обращений граждан по поводу подобных сообществ в других социальных сетях к нам не поступало», — заявили в пресс-службе.

Также в Роскомнадзоре сообщили RT, что на основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять так называемых колумбайн-сообществ. Ещё в четырёх сообществах были удалены посты аналогичной тематики.

Согласно решениям Роспотребнадзора, эти группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера. Ранее ссылки на эти сообщества были внесены Роскомнадзором в Единый реестр запрещённой информации.

16 января стало известно, что Генпрокуратуру просят признать экстремистскими материалы о массовом убийстве в «Колумбайне». 

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