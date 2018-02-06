Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский провёл встречу со своими доверенными лицами, в ходе которой заявил, что его предвыборная программа может изменить ситуацию в России.

По словам политика, предвыборная программа ориентирована на решение проблем бедности, передаёт ТАСС.

«Она (программа. — RT) — о том, что нужно создать в России — и это можно сделать — самую современную, работоспособную, эффективную, конкурентоспособную экономику», — сказал Явлинский.

По его мнению, ещё одной задачей является «создание внутреннего спроса». Явлинский отметил, что также необходимо открыть «страну для инвестиций».

«А далее — изменить приоритеты бюджета», — добавил он.

Ранее стало известно, что избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров, желающих потрудиться во время избирательной кампании, и единомышленников партии.

30 января Явлинский представил в Центризбирком подписи для регистрации на президентских выборах.

ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит количество систем автоматического подсчёта голосов на выборах президента России. 

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