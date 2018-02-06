Число безработных в России за неделю выросло почти на 2%

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили о росте уровня безработицы в стране на 1,9% в период с 24 по 31 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наибольший рост (безработицы. — RT) наблюдался в Сахалинской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Адыгея, городе Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что количество безработных граждан снизилось, в частности, в Республиках Мордовия, Чечня, Карачаево-Черкесия, в Пензенской области.

Ранее Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России за неделю.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская прокомментировала НСН возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.