Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России за неделю
Как передаёт «Газета.Ru», число безработных граждан в России составляет 747 тыс. человек.
В министерстве подчеркнули, что снижение численности безработных произошло в 82 регионах. Между тем в Республике Тыва зафиксирован рост численности безработных граждан.
Без изменений ситуация сохранилась в Республике Ингушетия и Ростовской области.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее размеры пособия по безработице в 2018 году.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская прокомментировала НСН возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.