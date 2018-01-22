Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России за неделю

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С 10 по 17 января в России снизилась на 3% численность безработных граждан. Об этом сообщили в Минтруде.

Как передаёт «Газета.Ru», число безработных граждан в России составляет 747 тыс. человек.

В министерстве подчеркнули, что снижение численности безработных произошло в 82 регионах. Между тем в Республике Тыва зафиксирован рост численности безработных граждан.

Без изменений ситуация сохранилась в Республике Ингушетия и Ростовской области.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее размеры пособия по безработице в 2018 году.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская прокомментировала НСН возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.

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