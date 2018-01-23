В Международной организации труда назвали число безработных в мире

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад, в котором говорится, что число безработных в мире в 2017 году достигло 192,7 млн человек.

Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно имеющейся статистике, это на 2,6 млн человек больше, чем в 2016 году. При этом уровень мировой безработицы в общей сложности составил 5,6%.

Специалисты прогнозируют, что в 2018 году число безработных в мире изменится незначительно и стабилизируется после роста в 2016 году.

В докладе отмечается, что в России ожидается снижение безработицы в ближайшие годы. В частности, уровень безработицы в стране в 2018 году по сравнению с 2017-м уменьшится с 5,2 до 5%. А в 2019 году этот показатель составит 4,9%.

Ранее Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России за неделю.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская прокомментировала НСН возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.