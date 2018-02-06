СМИ: В Минздраве обсуждают размещение дефибрилляторов в общественных местах

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Министерство здравоохранения России намерено разрешить использование дефибрилляторов в рамках мероприятий для первой помощи, а также решить вопрос размещения приборов в общественных местах, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Вопросы размещения и использования дефибрилляторов будут прорабатываться дополнительно», — рассказали в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время готовятся изменения в соответствующий приказ.

Ранее в Министерстве здравоохранения России предложили проводить повторную аккредитацию врачей, нарушивших рекомендации по лечению.

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