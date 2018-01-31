Минздрав подготовил законопроект о повторной аккредитации врачей

В Министерстве здравоохранения России предложили проводить повторную аккредитацию врачей, нарушивших рекомендации по лечению. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Министерство здравоохранения подготовило законопроект, связанный с формированием системы управления качеством медицинской помощи», — цитирует министра РИА Новости.

По её словам, в том случае, если врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые «консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества», появляется новый «механизм внеочередной аккредитации, повторного допуска к профессиональной деятельности».

«Если мы видим, что планка снижается, то ему придётся пройти повышение квалификации», — пояснила министр.

Ранее Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года.

Также в декабре 2017 года общественники предложили дать врачам право отказываться от абортов по соображениям совести.