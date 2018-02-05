Медведев освободил Кузина от должности замглавы Минсельхоза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Игоря Кузина от должности заместителя министра сельского хозяйства. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, опубликованное пресс-службой правительства.

«Освободить Кузина Игоря Робертовича от должности заместителя министра сельского хозяйства России по его просьбе», — говорится в документе.

Кузин занимал пост замглавы Минсельхоза с августа 2016 года.

В январе сообщалось, что Медведев освободил от должности замглавы Министерства образования и науки Людмилу Огородову.