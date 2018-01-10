Новым послом России в Германии назначен Сергей Нечаев

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Президент России Владимир Путин освободил российского посла в Германии Владимира Гринина от занимаемой должности и назначил на его место Сергея Нечаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гринина Владимира Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», — говорится в одном из документов.

Вторым указом на должность посла назначен Сергей Нечаев, ранее возглавлявший третий европейский департамент МИД России.

Ранее Путин назначил нового посла в Омане.

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