Новым послом России в Германии назначен Сергей Нечаев

Президент России Владимир Путин освободил российского посла в Германии Владимира Гринина от занимаемой должности и назначил на его место Сергея Нечаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.