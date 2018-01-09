Медведев освободил Огородову от должности замглавы Минобрнауки

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства образования и науки Людмилу Огородову. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

В конце ноября 2017 года Медведев освободил заместителя министра транспорта Валерия Окулова от занимаемой должности в связи с его переходом на другую работу.

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