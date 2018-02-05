В Сургуте произошёл взрыв на строительной площадке

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В Сургуте произошёл взрыв на одной из строительных площадок, на месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим данным, произошла вспышка оборудования по подогреву битума без дальнейшего возгорания на одной из строек в Сургуте. Сейчас на месте работает скорая помощь», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО. 

В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется. 

Ранее сообщалось, что в Московской области в Бутове в результате взрыва газа в жилом доме пострадали четыре человека. 

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.

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