В Сургуте произошёл взрыв на строительной площадке
«По нашим данным, произошла вспышка оборудования по подогреву битума без дальнейшего возгорания на одной из строек в Сургуте. Сейчас на месте работает скорая помощь», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по ХМАО.
В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что в Московской области в Бутове в результате взрыва газа в жилом доме пострадали четыре человека.
В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.