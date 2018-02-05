В Татарстане подросток погиб под снежной лавиной

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В Чистопольском районе Татарстана 15-летний подросток погиб под снежной лавиной. Об этом сообщает МЧС по республике.

По словам одноклассников погибшего, они вчетвером гуляли вдоль оврага в деревне Данауровка.

«В какой-то момент девятиклассник оступился и стал падать вниз, на дно оврага. За ним покатился снеговой вал, и мальчика засыпало снегом», — говорится в сообщении.

Когда мальчика удалось обнаружить, он уже не дышал. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Кировске Мурманской области погиб один человек.

Также «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности.

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