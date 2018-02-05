В Татарстане подросток погиб под снежной лавиной
По словам одноклассников погибшего, они вчетвером гуляли вдоль оврага в деревне Данауровка.
«В какой-то момент девятиклассник оступился и стал падать вниз, на дно оврага. За ним покатился снеговой вал, и мальчика засыпало снегом», — говорится в сообщении.
Когда мальчика удалось обнаружить, он уже не дышал. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали его смерть.
Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Кировске Мурманской области погиб один человек.
Также «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности.