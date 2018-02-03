При сходе лавины в Мурманской области погиб один человек

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В результате схода лавины в Кировске Мурманской области погиб один человек. Об этом заявила старший помощник прокурора региона Анжелика Черногубова.

«В Кировске сошла лавина. На этот момент известно об одном погибшем», — приводит РИА Новости её слова.

Отмечается, что 3 февраля группа из трёх человек — жителей города Апатиты — «в нарушение требований безопасности каталась на необорудованном склоне горы Юкспор».

По предварительным данным, туристы своими действиями спровоцировали сход лавины.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на МЧС России по области, в ходе спасательных работ «было обнаружено тело пострадавшего», ещё два человека не пострадали.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Издание «Юга.ру» писало, что в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности.

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