Два человека погибли в результате схода лавины в Хакасии

Два человека погибли из-за схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии, сообщили в региональном управлении МЧС.

«До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом. С родственниками погибших работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии», — сообщает ведомство.

Отмечается, что во время происшествия в районе населённого пункта Приисковый группа из шести человек каталась на снегоходах.

Ранее ФАН сообщало, что Ростуризм предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горных районах Швейцарии.