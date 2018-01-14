Два человека погибли в результате схода лавины в Хакасии

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Два человека погибли из-за схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии, сообщили в региональном управлении МЧС.

«До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом. С родственниками погибших работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии», — сообщает ведомство.

Отмечается, что во время происшествия в районе населённого пункта Приисковый группа из шести человек каталась на снегоходах.

Ранее ФАН сообщало, что Ростуризм предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горных районах Швейцарии.

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