Следовавший в Казань самолёт вернулся в Петербург из-за непогоды
«Самолёт находился в зоне ожидания аэропорта Казани, однако после анализа метеообстановки экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.
По данным метеослужб, на момент возвращения борта ветер в Казани достигал 13 м/с с порывами до 18 м/с, видимость — 200 метров.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Казани Ильсура Метшина, ночью и утром в понедельник, 5 февраля, в городе выпала месячная норма осадков.
Ранее стало известно, что в московских аэропортах задержано и отменено более 100 рейсов.