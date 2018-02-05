Следовавший в Казань самолёт вернулся в Петербург из-за непогоды

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Казань, вернулся в аэропорт Пулково из-за погодных условий в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолёт находился в зоне ожидания аэропорта Казани, однако после анализа метеообстановки экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.

По данным метеослужб, на момент возвращения борта ветер в Казани достигал 13 м/с с порывами до 18 м/с, видимость — 200 метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Казани Ильсура Метшина, ночью и утром в понедельник, 5 февраля, в городе выпала месячная норма осадков.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах задержано и отменено более 100 рейсов.