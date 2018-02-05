В аэропортах Москвы отменено и задержано свыше 100 рейсов

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В московских аэропортах задержано и отменено более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 10:00, в Домодедове 44 рейса задержано, 6 отменено.

В аэропорту Внуково задержано и отменено по 4 рейса, в Шереметьеве задерживаются 50 рейсов.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в столице превысила 40 см. Кроме того, с улиц Москвы за минувшие сутки было вывезено свыше одного миллиона кубометров снега.

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