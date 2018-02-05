В Госдуме прокомментировали данные Минздрава о причинах смертности в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поделился мнением о приведённых Минздравом статистических данных по смертности в России в 2016 году.

«В целом смертность снижается. Иногда статистика меняется, но данные логичны. На первом месте всегда была смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом нет ничего удивительного. Но за последние три года мы увидели, что, несмотря на все трудности, показатели в этом плане уменьшаются», — сообщил он.

Депутат также пояснил, почему на первом месте оказались данные по смертности от болезней системы кровообращения.

«Это инфаркты, инсульты, основная группа заболеваний. Смертность, связанная с возрастом. Возрастные показатели как раз и характеризуются тем, что на первое место выходят болезни системы кровообращения, и это устойчиво многие годы», — заключил Говорин.

Ранее в Минздраве назвали основные причины смертности в России в 2016 году.