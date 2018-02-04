В Минздраве назвали основные причины смертности в России в 2016 году

В Минздраве рассказали об основных причинах смертности в России в 2016 году.

Согласно данным, предоставленным RT в МНИОИ им. П. А. Герцена – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения - 47,8%.

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15,6 скончались от злокачественных образований, 8,9% в результате получения травм и отравления.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.