В Минздраве назвали основные причины смертности в России в 2016 году
Согласно данным, предоставленным RT в МНИОИ им. П. А. Герцена – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения - 47,8%.
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15,6 скончались от злокачественных образований, 8,9% в результате получения травм и отравления.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.