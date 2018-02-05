Матвиенко: Россия и КНДР должны способствовать стабильности на Корейском полуострове
Об этом сообщает посольство России в КНДР в своём аккаунте в Facebook.
«Матвиенко особо подчеркнула, что парламентарии двух стран могут и должны внести свою лепту в дело скорейшего обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в тексте телеграммы.
Также Матвиенко пожелала юбиляру здоровья и выразила надежду на конструктивное взаимодействие стран в будущем.
Ранее сообщалось, что Ким Ён Нам и президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретятся на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.