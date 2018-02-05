Матвиенко: Россия и КНДР должны способствовать стабильности на Корейском полуострове

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме, направленной председателю президиума Верховного народного собрания КНДР и формальному главе страны Ким Ён Наму по случаю его 90-летия, отметила, что парламентарии России и Северной Кореи должны способствовать стабильности на Корейском полуострове.

Об этом сообщает посольство России в КНДР в своём аккаунте в Facebook.

«Матвиенко особо подчеркнула, что парламентарии двух стран могут и должны внести свою лепту в дело скорейшего обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в тексте телеграммы.

Также Матвиенко пожелала юбиляру здоровья и выразила надежду на конструктивное взаимодействие стран в будущем.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Нам и президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретятся на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.

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