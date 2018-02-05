Завод «Северная верфь» в 2018 году планирует передать ВМФ России корвет «Гремящий»

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Судостроительный завод «Северная верфь» в 2018 году планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России корвет «Гремящий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Пономарёва.

«Гремящий» по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения. На корвете идёт монтаж оборудования, подключение электрических схем, окрасочные и изоляционные работы, в настоящее время принимаем судовую мебель, скоро приступим к её монтажу», — заявил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что российские Воздушно-космические силы получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов. 

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