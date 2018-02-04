В Центральной России число оставшихся без света жителей превысило 60 тысяч

Более 60 тыс. человек остались без электроснабжения в ряде регионов Центрального федерального округа в связи с плохими метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.