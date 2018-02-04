В Центральной России число оставшихся без света жителей превысило 60 тысяч
По данным ведомства, массовые аварийные отключения происходят в Смоленской, Московской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областях.
«По состоянию на 14:00 4 февраля без электроснабжения остаются около 61 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в Центральной России почти 15 тыс. жителей остались без света из-за непогоды.
В Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.