В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в связи с плохими метеоусловиями. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

«Вечером 4 февраля, ночью и днём 5 февраля на территории Татарстана и в Казани ожидается: сильный южный ветер 15—20 м/с, местами порывами до 25 м/с; сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя», — отмечается в сообщении ведомства.

Также прогнозируются метель с ухудшением видимости до 500 м и туман.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

МЧС по Московской области также выпустило предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в столице и ряде областей.

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