В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
«Вечером 4 февраля, ночью и днём 5 февраля на территории Татарстана и в Казани ожидается: сильный южный ветер 15—20 м/с, местами порывами до 25 м/с; сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя», — отмечается в сообщении ведомства.
Также прогнозируются метель с ухудшением видимости до 500 м и туман.
Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
МЧС по Московской области также выпустило предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в столице и ряде областей.