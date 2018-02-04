В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в связи с плохими метеоусловиями. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

«Вечером 4 февраля, ночью и днём 5 февраля на территории Татарстана и в Казани ожидается: сильный южный ветер 15—20 м/с, местами порывами до 25 м/с; сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя», — отмечается в сообщении ведомства.

Также прогнозируются метель с ухудшением видимости до 500 м и туман.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

МЧС по Московской области также выпустило предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в столице и ряде областей.