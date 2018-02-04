В Центральной России почти 15 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Почти 15 тыс. человек остались без света в ряде регионов Центрального федерального округа в связи с плохими метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

«4 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трёх субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тыс. человек, в Тульской — около 5 тыс. человек.

В Московской области без света остались 5,2 тыс. жителей.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

Nation News передавало, что Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада.