В Центральной России почти 15 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Короткая ссылка
Почти 15 тыс. человек остались без света в ряде регионов Центрального федерального округа в связи с плохими метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
В Центральной России почти 15 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«4 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трёх субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тыс. человек, в Тульской — около 5 тыс. человек.

В Московской области без света остались 5,2 тыс. жителей.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

Nation News передавало, что Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru