В Центральной России почти 15 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
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«4 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трёх субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тыс. человек, в Тульской — около 5 тыс. человек.
В Московской области без света остались 5,2 тыс. жителей.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.
Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
Nation News передавало, что Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада.