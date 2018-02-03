В Татарстане задержали совершившего наезд на пешехода полицейского

В городе Альметьевске полицейский, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Полицейский был задержан через 20 минут после инцидента, пострадавшего доставили в больницу.

«По предварительным данным, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался», — приводит сообщение «Газета.Ru».

В ведомстве отметили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание.

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