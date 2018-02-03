В Татарстане задержали совершившего наезд на пешехода полицейского
- РИА Новости
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Полицейский был задержан через 20 минут после инцидента, пострадавшего доставили в больницу.
«По предварительным данным, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался», — приводит сообщение «Газета.Ru».
В ведомстве отметили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание.
Ранее в Петербурге после наезда автомобиля были госпитализированы три человека.
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