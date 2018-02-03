В МЧС рассказали о поисках пропавшего в Японском море судна «Восток»

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Более 97 тыс. квадратных километров акватории обследовано с начала поисков пропавшего в Японском море судна «Восток». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

«С нарастающим итогом было обследовано авиацией МЧС России — 74 245 квадратных километров, судами 22943 — квадратных километров», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна получат по 1,5 млн рублей.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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