В МЧС рассказали о поисках пропавшего в Японском море судна «Восток»

Более 97 тыс. квадратных километров акватории обследовано с начала поисков пропавшего в Японском море судна «Восток». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.