В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом

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В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе с полиэтиленом в подмосковном Подольске.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 21:20 — локализация пожара. В 21:26 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом.

В декабре New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.

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Общество Происшествия
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