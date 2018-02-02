В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе с полиэтиленом в подмосковном Подольске.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В 21:20 — локализация пожара. В 21:26 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Ранее стало известно, что в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом.
В декабре New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.
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