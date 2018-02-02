Площадь возгорания на складе с полиэтиленом в Подмосковье достигла 500 квадратных метров

В МЧС заявляют, что площадь пожара на складе с полиэтиленом в подмосковном Подольске достигла 500 квадратных метров.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По уточнённой информации, происходит горение полиэтилена на площади 500 кв. м. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не находилось», — указывается в заявлении.

На месте происшествия работают 77 человек и 21 единица техники.

Ранее стало известно, что в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом.

В ноябре интернет-издание Inforeactor сообщало, что пожарные спасли 18 человек из горящего дома в Томской области.