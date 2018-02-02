Источник: в Подмосковье загорелся склад с полиэтиленом

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В подмосковном Подольске произошло возгорание на складе с полиэтиленовой продукцией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошёл в одноэтажном здании склада с полиэтиленовой продукцией. Площадь пожара уточняется», — заявил собеседник.

В МЧС подтверждают информацию о тушении пожара в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская, дом 6. По имеющимся данным, здание действительно представляет собой складское помещение. 

Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Добрянском районе Пермского края погиб 88-летний мужчина.

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