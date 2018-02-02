Матвиенко предложила обсудить создание министерств одиночества и счастья в России
Сообщается, что функционирующее в Великобритании Министерство одиночества уделяет особое внимание проблемам одиноких граждан. Также Матвиенко считает полезным опыт создания министерства счастья.
«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве пост «министра по одиночеству».