Матвиенко предложила обсудить создание министерств одиночества и счастья в России

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В России необходимо подумать о создании министерств одиночества и счастья. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села.

Сообщается, что функционирующее в Великобритании Министерство одиночества уделяет особое внимание проблемам одиноких граждан. Также Матвиенко считает полезным опыт создания министерства счастья. 

«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве пост «министра по одиночеству».

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