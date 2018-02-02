Матвиенко предложила обсудить создание министерств одиночества и счастья в России

В России необходимо подумать о создании министерств одиночества и счастья. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села.

Сообщается, что функционирующее в Великобритании Министерство одиночества уделяет особое внимание проблемам одиноких граждан. Также Матвиенко считает полезным опыт создания министерства счастья.

«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве пост «министра по одиночеству».