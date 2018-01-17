В правительстве Британии появился «министр по одиночеству»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве пост «министра по одиночеству». Об этом заявили в пресс-службе британского кабмина.

«Для слишком большого количества людей одиночество — печальная реальность современной жизни», — говорится в заявлении Мэй.

Она отметила, что намерена бороться с этой проблемой «ради нашего общества и всех нас».

«Помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких, — то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом», — добавила премьер.

Подчёркивается, что на пост «министра по одиночеству» назначена заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Ранее в Британии выяснили, во сколько обходится стране одиночество пожилых граждан.