Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым

Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов, которого французские власти ненадолго отпустили в Россию, заявил, что считает себя невиновным и уверен, что ему удастся это доказать. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации по итогам встречи Керимова и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что задержанному во Франции Керимову разрешили посетить Россию.

В конце ноября 2017 года сообщалось, что Керимов не будет помещён в тюрьму, однако должен оставаться во Франции и внести залог в размере €5 млн.