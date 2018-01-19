Задержанному во Франции Керимову разрешили посетить Россию

Сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, разрешили ненадолго посетить Россию. Об этом AFP заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Господину Керимову было разрешено следственным судьёй съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница. — RT) по воскресенье», — приводит РИА Новости слова прокурора.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России запросит у Франции материалы по делу Керимова.

В конце ноября 2017 года стало известно, что Керимов не будет помещён в тюрьму, однако должен оставаться во Франции и внести залог в размере €5 млн.