Задержанному во Франции Керимову разрешили посетить Россию

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Сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, разрешили ненадолго посетить Россию. Об этом AFP заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Господину Керимову было разрешено следственным судьёй съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница. — RT) по воскресенье», — приводит РИА Новости слова прокурора.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России запросит у Франции материалы по делу Керимова.

В конце ноября 2017 года стало известно, что Керимов не будет помещён в тюрьму, однако должен оставаться во Франции и внести залог в размере €5 млн.

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