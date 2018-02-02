Ульяновским курсантам объявлен выговор за ролик с танцами в нижнем белье

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Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли видеоролик с танцами в нижнем белье, объявлен выговор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ректора института Сергея Краснова.

«К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института», — заявил Краснов.

Он отметил, что курсанты своими действиями нарушили требования устава учебного заведения.

С первокурсниками и их родителями также была проведена воспитательная беседа.

На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса лётного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее бельё и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

Росавиация провела проверку и пообещала уволить и отчислить всех причастных. Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика.

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