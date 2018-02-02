Ульяновским курсантам объявлен выговор за ролик с танцами в нижнем белье
«К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института», — заявил Краснов.
Он отметил, что курсанты своими действиями нарушили требования устава учебного заведения.
С первокурсниками и их родителями также была проведена воспитательная беседа.
На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса лётного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее бельё и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.
Росавиация провела проверку и пообещала уволить и отчислить всех причастных. Приволжская прокуратура не выявила нарушений в ходе проверки ролика.