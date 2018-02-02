Студент упал на рельсы на станции «Таганская» московского метро

В Москве на станции метро «Таганская» Кольцевой линии молодой человек упал на рельсы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

«В районе 07:00 на станции «Таганская» Кольцевой линии... 19-летний молодой человек в алкогольном опьянении упал на пути», — приводит слова Мышляева РИА Новости.

Сотрудники УВД на метрополитене оперативно вытащили студента на платформу и отвели его в комнату полиции.

Мышляев отметил, что молодой человек является студентом среднеспециального училища. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Сообщается, что на движение поездов происшествие не повлияло. Полицейские устанавливают подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что на станции «Пушкинская» Московского метрополитена пассажирка погибла от удара от подъезжающего поезда.