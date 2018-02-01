СК начал проверку после гибели женщины на станции метро «Пушкинская» в Москве
По предварительной информации, женщина 1960 года рождения, находясь за границей края платформы, наклонилась в сторону и получила удар от проезжающего поезда. В результате полученных травм она скончалась на месте.
«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.
Ранее очевидец рассказал подробности инцидента на «Пушкинской».