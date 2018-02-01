СК начал проверку после гибели женщины на станции метро «Пушкинская» в Москве

Следователи организовали проверку в связи со смертью женщины на станции «Пушкинская» Московского метрополитена. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

По предварительной информации, женщина 1960 года рождения, находясь за границей края платформы, наклонилась в сторону и получила удар от проезжающего поезда. В результате полученных травм она скончалась на месте.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Ранее очевидец рассказал подробности инцидента на «Пушкинской».