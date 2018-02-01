Полиция проводит проверку по факту гибели девушки в метро Москвы

В Москве на станции метро «Пушкинская» пассажирка погибла в результате удара, полученного от подъезжающего поезда. Об этом сообщил представитель УВД метрополитена Алексей Мышляев.

Инцидент произошёл в 08:25. По словам Мышляева, пассажирка, находясь на платформе станции, получила травму головы, несовместимую с жизнью. Прибывшие медики констатировали её смерть, сообщает Интерфакс.

В ходе опроса свидетелей было установлено, что «девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе подвижным составом», рассказал представитель УВД.

«Проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения. Информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене», — сообщил Мышляев.

Ранее сообщалось, что на фиолетовой ветке метро произошёл сбой в движении поездов из-за падения пассажира на пути.