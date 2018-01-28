В Москве у станции метро «Славянский бульвар» застрелен мужчина

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У подземного перехода рядом со станцией метро «Славянский бульвар» в Москве застрелили мужчину.

«Около 20.35 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранениями по адресу: Славянский бульвар, дом 2», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрельбе предшествовала ссора двух мужчин. Убийца скрылся.

22 января сообщалось, что на юго-западе Москвы застрелили человека.

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