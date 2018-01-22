На юго-западе Москвы застрелили человека

В Москве на Ломоносовском проспекте неизвестный открыл огонь по мужчине и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«По предварительной информации, на Ломоносовском проспекте неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину, который впоследствии от ранения скончался», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого в убийстве мужчины.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией московского метро «Маяковская» водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.

Также URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.