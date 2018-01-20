Вблизи станции метро «Маяковская» в Москве произошла стрельба

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Рядом со станцией московского метро водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительной информации, около 1:30 мск вблизи метро «Маяковская» между водителем автомобиля и двумя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого водитель ранил своих оппонентов ,предположительно, из травматического оружия», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В ведомстве уточнили, что открывший стрельбу скрылся с места происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, с двумя пострадавшими работают врачи.

Ранее стало известно, что в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы в Красноармейском районе на юге города. 

Также URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.

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