Вблизи станции метро «Маяковская» в Москве произошла стрельба

Рядом со станцией московского метро водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительной информации, около 1:30 мск вблизи метро «Маяковская» между водителем автомобиля и двумя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого водитель ранил своих оппонентов ,предположительно, из травматического оружия», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В ведомстве уточнили, что открывший стрельбу скрылся с места происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, с двумя пострадавшими работают врачи.

Ранее стало известно, что в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы в Красноармейском районе на юге города.

Также URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.