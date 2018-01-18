В Волгограде возбуждено дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы в Красноармейском районе на юге города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»), ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»)», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в 30 метрах от кафе неизвестные открыли огонь по молодым людям, а также нанесли им ножевые ранения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Красноармейском районе на юге Волгограда один человек погиб, трое получили ранения.

Также URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.