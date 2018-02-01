Очевидец рассказал об инциденте на станции московского метро «Пушкинская», где женщина погибла в результате удара, полученного от подъезжающего поезда.

«Я подошёл, она в этот момент упала. Женщина рядом сказала, что её толкнули. Пульс ещё прощупывался... Не знаю, жива она или нет, но очень много крови потеряла», — приводит слова очевидца «Ридус».

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту гибели женщины в метро Москвы.

В УВД метрополитена сообщили, что инцидент произошёл в 08:25 мск. По словам представителя ведомства, пассажирка, находясь на платформе станции, получила травму головы, несовместимую с жизнью.